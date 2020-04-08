З початку року у Києві відкрито 36 кримінальних проваджень через домашнє насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. З початку року у столиці зареєстровано 36 кримінальних проваджень через домашнє насильство. Про це у коментарі УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“З початку року зареєстровано 36 кримінальних проваджень за ст. статтею 126-1 ККУ “Домашнє насильство", з них упродовж березня — 8”, — повідомила Максимець.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2019 року в столиці був ухвалений перший судовий вирок за статтею Кримінального кодексу, що передбачає покарання за домашнє насильство.
Нагадаємо, стаття 126-1 у Кримінальному кодексі з’явилась на початку 2019 року. Також в Україні передбачено адміністративну відповідальність за домашнє насильство (ст.173-2 КУпАП).
Слід додати, що у першій половині березня київська влада фіксувала зростання звернень на "гарячу лінію" та випадків зареєстрованих правоохоронцями щодо домашнього насильства.
У КМДА заявили, що Київський міський центр роботи з жінками на час проведення протиепідемічних заходів надаватиме додаткову психологічну підтримку всім, хто цього потребує. Звертатися за підтримкою можна щодня з 9:00 до 00:00. Служби “Телефону довіри” працюють за номером: 044 272 15 00. Також в Україні була запущена “гаряча лінія” 15-47.
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