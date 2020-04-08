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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95111 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104452 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103547 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 111888 просмотра

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С начала года в Киеве открыто 36 уголовных производств из-за домашнего насилия

С начала года в Киеве открыто 36 уголовных производств из-за домашнего насилия

Киев  •  УНН

 • 19264 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. С начала года в столице зарегистрировано 36 уголовных производств из-за домашнего насилия. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

“С начала года зарегистрировано 36 уголовных производств по ст. статьей 126-1 УК „Домашнее насилие“, из них в течение марта — 8”, — сообщила Максимец.

Как сообщал УНН, в ноябре 2019 году в столице был вынесен первый судебный приговор по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за домашнее насилие.

Напомним, статья 126-1 в Уголовном кодексе появилась в начале 2019 года. Также в Украине предусмотрена административная ответственность за домашнее насилие (ст.173-2 КУоАП).

Следует добавить, что в первой половине марта киевская власть фиксировала роста обращений на телефон доверия и случаев зарегистрированных правоохранителями касательно домашнего насилия.

В КГГА заявили, что Киевский городской центр работы с женщинами на время проведения противоэпидемических мероприятий будет предоставлять дополнительную психологическую поддержку всем, кто в этом нуждается. Обращаться за поддержкой можно ежедневно с 9:00 до 00:00. Службы “Телефона доверия” работают по телефону: 044 272 15 00. Также в Украине была запущена “горячая линия” 15-47.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек ООН заявил о всплеске домашнего насилия в условиях карантина

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