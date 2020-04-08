С начала года в Киеве открыто 36 уголовных производств из-за домашнего насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. С начала года в столице зарегистрировано 36 уголовных производств из-за домашнего насилия. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
“С начала года зарегистрировано 36 уголовных производств по ст. статьей 126-1 УК „Домашнее насилие“, из них в течение марта — 8”, — сообщила Максимец.
Как сообщал УНН, в ноябре 2019 году в столице был вынесен первый судебный приговор по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за домашнее насилие.
Напомним, статья 126-1 в Уголовном кодексе появилась в начале 2019 года. Также в Украине предусмотрена административная ответственность за домашнее насилие (ст.173-2 КУоАП).
Следует добавить, что в первой половине марта киевская власть фиксировала роста обращений на телефон доверия и случаев зарегистрированных правоохранителями касательно домашнего насилия.
В КГГА заявили, что Киевский городской центр работы с женщинами на время проведения противоэпидемических мероприятий будет предоставлять дополнительную психологическую поддержку всем, кто в этом нуждается. Обращаться за поддержкой можно ежедневно с 9:00 до 00:00. Службы “Телефона доверия” работают по телефону: 044 272 15 00. Также в Украине была запущена “горячая линия” 15-47.
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