З початку року “Нафтогаз” запустив 36 газових свердловин
Київ • УНН
За 5 місяців 2024 року НАК "Нафтогаз" запустила 36 нових газових свердловин, 11 з яких є високопродуктивними і видобувають понад 100 000 кубометрів газу на добу, що призвело до збільшення видобутку групи на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За 5 місяців НАК "Нафтогаз" запустила 36 нових газових свердловин, 11 з яких високопродуктивні та дають понад 100 тис. куб. м газу на добу. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише УНН.
За 5 місяців 2024-го запустили 36 нових газових свердловин! Це чудовий результат, особливо враховуючи, що 11 із них — високодебітні, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу
За словами очільника групи Нафтогаз Олексія Чернишова, видобуток групи за перші п’ять місяців 2024 року зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Це результат кропіткої роботи наших фахівців. Вже на початку року вони показали і кращі результати з буріння, маємо 11 високодебітних свердловин. Це важливий результат, ми прагнемо зберегти темп та вийти на збільшення видобутку за підсумками року
Нагадаємо
За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.