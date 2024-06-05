С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

За 5 месяцев НАК "Нафтогаз" запустила 36 новых газовых скважин, 11 из которых высокопроизводительные и дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки. Об этом сообщили в пресс службе компании, пишет УНН.

За 5 месяцев 2024-го запустили 36 новых газовых скважин! Это отличный результат, особенно учитывая, что 11 из них-высокодебитные, то есть дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки - сообщили в НАК "Нафтогаз".

По словам главы группы Нафтогаз Алексея Чернышева, добыча группы за первые пять месяцев 2024 года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это результат кропотливой работы наших специалистов. Уже в начале года они показали и лучшие результаты по бурению, имеем 11 высокодебитных скважин. Это важный результат, мы стремимся сохранить темп и выйти на увеличение добычи по итогам года - добавил Чернышев.

Напомним

За пять месяцев 2024-го Укргаздобыча увеличила добычу голубого топлива на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.