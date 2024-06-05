С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  147815 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  155639 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  172541 просмотра

С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

За 5 месяцев 2024 года НАК "Нафтогаз" запустила 36 новых газовых скважин, 11 из которых являются высокопроизводительными и добывают более 100 000 кубометров газа в сутки, что привело к увеличению добычи группы на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  4854 просмотра
С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.

Здоровье •   •  4995 просмотра
Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.

Общество •   •  5820 просмотра
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Общество •   •  8082 просмотра
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 7 должностных лиц Полтавского ГОКа, принадлежащего беглому олигарху Константину Жеваго, которые в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения.

Криминал и ЧП •   •  6435 просмотра
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за принятого в Украине закона об иностранных агентах, поскольку это может нарушить условия либерализации визового режима.

Новости Мира •   •  6180 просмотра
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

В Киеве остановили фуникулер: что известно

Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.

Киев •   •  6691 просмотра
В Киеве остановили фуникулер: что известно

Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов

Цена биткоина выросла более чем на 12% за последний месяц и более чем на 3% за последний день, приблизившись к 72 000 долларов.

Экономика •   •  7238 просмотра
Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов

В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео

Две женщины были арестованы, и им грозит до 5 лет тюремного заключения за вандализм в отношении памятника Георгию Жукову в Москве - нанесение надписи "ГУР".

Новости Мира •   •  11532 просмотра
В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео

Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной

В Бразилии живут сотни миллионов коров, но одна из них особенная. Ее огромное белоснежное тело охраняют камеры и вооруженный охранник. Viatina-19 FIV Mara занесена в Книгу рекордов Гиннеса из-за своего необычного веса.

Новости Мира •   •  19315 просмотра
Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной