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З початку року на розвиток господарств аграрії отримали 43 мільярди гривень – Мінагрополітики

З початку року на розвиток господарств аграрії отримали 43 мільярди гривень – Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 21757 перегляди

З початку року 6 724 агропідприємства отримали 43,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з них 3 980 фермерських господарств профінансовано на 18,3 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

З початку року 6 724 агрогосподарств отримали 43,2 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 3 980 господарств профінансовано на 18,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, пише УНН.

Деталі

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська – 12,8 млрд грн виділено для 623 підприємств;
  • Кіровоградська – 2,78 млрд грн для 825;
  • Дніпропетровська – 2,6 млрд грн для 490;
  • Тернопільська – 2,6 млрд грн для 265;
  • Львівська – 2,5 млрд грн – для 399;
  • Вінницька – 2,49 млрд грн – для 641;
  • Полтавська – 2,28 млрд грн для 383;
  • Одеська – 2,2 млрд грн для 553.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства наступних областей:

  • Київська – 2,34 млрд грн для 367 господарств;
  • Кіровоградська – 1,8 млрд грн для 533;
  • Вінницька – 1,7 млрд грн – для 403;
  • Харківська – 1,64 млрд грн виділено для 251;
  • Одеська – 1,3 млрд грн для 354;
  • Волинська – 1 млрд грн для 215;
  • Дніпропетровська – 1 млрд грн для 243.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Врожай зернових та олійних прогнозується цього року на рівні близько 74 млн тонн - Мінагрополітики17.04.24, 16:14 • 38285 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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