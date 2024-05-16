С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики

С начала года 6 724 агрохозяйств получили 43,2 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 3 980 хозяйств профинансировано на 18,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Детали

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

Киевская - 12,8 млрд грн выделено для 623 предприятий;

Кировоградская - 2,78 млрд грн для 825;

Днепропетровская - 2,6 млрд грн для 490;

Тернопольская - 2,6 млрд грн для 265;

Львовская - 2,5 млрд грн - для 399;

Винницкая - 2,49 млрд грн - для 641;

Полтавская - 2,28 млрд грн для 383;

Одесская - 2,2 млрд грн для 553.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская - 2,34 млрд грн для 367 хозяйств;

Кировоградская - 1,8 млрд грн для 533;

Винницкая - 1,7 млрд грн - для 403;

Харьковская - 1,64 млрд грн выделено для 251;

Одесская - 1,3 млрд грн для 354;

Волынская - 1 млрд грн для 215;

Днепропетровская - 1 млрд грн для 243.

Справочно

Льготное финансирование агропроизводителей по Программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5-9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

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