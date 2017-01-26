З початку року на пожежах в Україні загинуло більше 230 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. З початку року на пожежах в Україні загинула 231 людина. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
В зимовий період рятувальники фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків.
“Загалом від початку року внаслідок пожеж загинула вже 231 особа, а постраждало — 137”, — повідомили у ДСНС.
Як зазначають рятувальники, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі.