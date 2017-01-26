С начала года на пожарах в Украине погибло более 230 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С начала года на пожарах в Украине погиб 231 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
В зимний период спасатели фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям.
"Всего с начала года в результате пожаров погибли уже 231 человек, а пострадали - 137", - сообщили в ГосЧС.
Как отмечают спасатели, основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузки или неисправности электросети.