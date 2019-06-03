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З початку року кредиторам неплатоспроможних банків виплатили майже 1,5 млн грн

З початку року кредиторам неплатоспроможних банків виплатили майже 1,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. З січня по квітень 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків виплатили 1 355,40 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.

Протягом квітня 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків погашено вимог на загальну суму 770,21 млн грн, в т.ч. погашено 0,06 млн грн кредиторам 2 черги, 473,63 млн грн – 3 черги, 253,99 млн грн – 4 черги, 42,52 млн грн – 7 черги. В тому числі у квітні на позачергове задоволення вимог НБУ було спрямовано 37,43 млн грн. Позачергові виплати здійснили такі банки:

- ПАТ "КБ "НАДРА" - 19,69 млн грн;

- АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - 14,37 млн грн;

- АТ "РОДОВІД БАНК" - 3,32 млн грн.

В той же час, за січень-квітень 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на загальну суму 1 355,40 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 225,23 млн грн).

Загальна сума задоволених за весь час вимог кредиторів неплатоспроможних банків станом на 01.05.2019 становить 37 819,60 млн грн, з яких 9 488,39 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 8 528,90 млн грн – НБУ).

Нагадаємо, за минулий місяць активи банків, що ліквідуються, продали за 951,7 млн грн.

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