З початку року кредиторам неплатоспроможних банків виплатили майже 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. З січня по квітень 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків виплатили 1 355,40 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Протягом квітня 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків погашено вимог на загальну суму 770,21 млн грн, в т.ч. погашено 0,06 млн грн кредиторам 2 черги, 473,63 млн грн – 3 черги, 253,99 млн грн – 4 черги, 42,52 млн грн – 7 черги. В тому числі у квітні на позачергове задоволення вимог НБУ було спрямовано 37,43 млн грн. Позачергові виплати здійснили такі банки:
- ПАТ "КБ "НАДРА" - 19,69 млн грн;
- АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - 14,37 млн грн;
- АТ "РОДОВІД БАНК" - 3,32 млн грн.
В той же час, за січень-квітень 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на загальну суму 1 355,40 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 225,23 млн грн).
Загальна сума задоволених за весь час вимог кредиторів неплатоспроможних банків станом на 01.05.2019 становить 37 819,60 млн грн, з яких 9 488,39 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 8 528,90 млн грн – НБУ).
Нагадаємо, за минулий місяць активи банків, що ліквідуються, продали за 951,7 млн грн.