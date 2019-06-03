С начала года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили почти 1,5 млн грн

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25353 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46540 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63962 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117133 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110193 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136811 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130049 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130124 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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С начала года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили почти 1,5 млн грн

С начала года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили почти 1,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10684 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. С января по апрель 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили 1 355,40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.

В течение апреля 2019 кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 770,21 млн грн, в т.ч. погашено 0,06 млн грн кредиторам 2 очереди, 473,63 млн грн - 3 очереди, 253,99 млн грн - 4 очереди, 42,52 млн грн - 7 очереди. В том числе в апреле на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 37,43 млн грн. Внеочередные выплаты осуществили следующие банки:

- ПАО "КБ "Надра"- 19,69 млн грн;

- АО "Дельта Банк" - 14,37 млн грн;

- АО "Родовид Банк" - 3,32 млн грн.

В то же время, за январь-апрель 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 1 355,40 млн грн (в т.ч. НБУ - 1 225,23 млн грн).

Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 01.05.2019 составляет 37 819,60 млн грн, из которых 9 488,39 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 8 528,90 млн грн - НБУ).

Напомним, за прошлый месяц активы ликвидируемых банков, продали за 951,7 млн грн.

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