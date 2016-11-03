З початку року ДПСУ виявила майже 900 незаконних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку 2016 року Державна прикордонна служба України виявила близько 900 іноземців, які незаконно намагалися перетнути кордон. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
“Загалом спочатку року Державна прикордонна служба України виявила майже 900 незаконних мігрантів, ще майже 2800 іноземцям було відмовлено у перетині кордону, як потенційним шукачам кращої долі”, — повідомив О.Слободян.
Нагадаємо, що із наближенням холодів Державна прикордонна служба прогнозує збільшення кількості груп незаконних мігрантів.