С начала года ГПСУ обнаружила почти 900 незаконных мигрантов

"В целом с начала года Государственная пограничная служба Украины выявила почти 900 незаконных мигрантов, еще почти 2800 иностранцам было отказано в пересечении границы, как потенциальным соискателям лучшей доли", - сообщил О.Слободян.

Напомним, что с приближением холодов Государственная пограничная служба прогнозирует увеличение количества групп незаконных мигрантов .