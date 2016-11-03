С начала года ГПСУ обнаружила почти 900 незаконных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С начала 2016 года Государственная пограничная служба Украины выявила около 900 иностранцев, которые незаконно пытались пересечь границу. Об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"В целом с начала года Государственная пограничная служба Украины выявила почти 900 незаконных мигрантов, еще почти 2800 иностранцам было отказано в пересечении границы, как потенциальным соискателям лучшей доли", - сообщил О.Слободян.
Напомним, что с приближением холодов Государственная пограничная служба прогнозирует увеличение количества групп незаконных мигрантов .