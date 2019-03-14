З початку року боржники аліментів у Києві повернули більше 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку року у Києві стягнули більше 30 мільйонів гривень з боржників по аліментах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє головне теруправління юстиції Києва, передає УНН.
"У 2019 році державні виконавці столиці стягнулим більше 30,5 мільйонів гривень аліментів на користь 11 тисяч дітей", - йдеться у повідомленні.
У виконавчій службі нагадали, що якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини), встановлюється можливість накладення обмежень на неплатників аліментів щодо:
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- виїзду за межі України;
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- керування транспортними засобами;
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- користування зброєю;
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- полювання.
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Крім того, передбачені обмеження щодо перебування на державній службі. Також боржник з аліментів не може впливати на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України.
Окрім того, передбачено штраф за несплату аліментів залежно від суми заборгованості:
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- понад 1 рік – 20%;
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- понад 2 роки – 30%;
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- понад 3 роки – 50%.
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Нагадаємо, з боржників по аліментах стягнули минулого року 4,6 млрд грн.