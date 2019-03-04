В Україні три мільйони дітей живуть у неповних сім’ях – Мін’юст

За його словами, нині близько 3 мільйонів українських дітей живуть в неповних сім’ях. 550 тисяч з них є фактично жертвами економічного насилля з боку одного з батьків, який забув про цих дітей.

"Більше того, під час реєстрації новонароджених дітей у 20 відсотках випадків матері не вказують батьків. Фактично кожна п’ята дитина в країні – без батька", - додав Міністр юстиції.

Петренко додав, що в рамках національного проекту #ЧужихДітейНеБуває було прийнято низку законів. Завдяки нормам цих законів 550 тисяч дітей, які потерпали від несплати аліментів, отримали 4,6 млрд грн заборгованих коштів.

Як повідомляв УНН, чоловік підпалив два будинки через сімейні конфлікти.