Чоловік підпалив два будинки, через сімейні конфлікти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Через сімейні конфлікти, в селі Судилків Шепетівського району на Хмельниччині, з різницею в годину загорілись два приватних будинки, які підпалив чоловік. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає УНН.
“Перше повідомлення про пожежу в приватному будинку надійшло на лінію „101“ о 21.06 годині. На місце виклику прибуло чергове відділення рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Судилків. На момент прибуття бійців ДСНС на місце події площа пожежі сягала 20 кв.м, вогнем було охоплено всі чотири кімнати будинку. Вогнеборці ліквідували загоряння о 21:23 годині”, — йдеться у повідомленні.
О 22.39 надійшло друге повідомлення про пожежу в житловому будинку у цьому ж селі. Там уже горіло на площі 40 кв.м. Рятувальники локалізувати та о 22:59 — ліквідувати пожежу, врятувавши від вогню поряд розташований житловий будинок.
За інформацією поліції, причиною обох пожеж стали підпали.
“Вже наступного дня встановили особу палія. Ним виявився 43-річний місцевий житель. Свої вчинки він пояснив сімейним конфліктом”, — додали у поліції.
Під час пожеж ніхто не постраждав.
Встановлюється сума матеріального збитку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу — ред.) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини.
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