Підпалення храмів УПЦ МП замовили запорізький журналіст і донецький бойовик - СБУ

“Один із замовників підпалу - колишній головний редактор одного з інтернет-видань Запоріжжя Артем Тимченко, який у 2014 виїхав на окуповану територію Донеччини, де переховується від правоохоронних органів та, за нашими даними, тісно співпрацює з МДБ так званої ”ДНР”, - зазначив Грицак.

За його словами, інший співзамовник - Андрій Кузьменко на прізвисько “Сармат“ , який є членом незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР“. Обидва замовники наразі перебувають у загальнодержавному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Як встановили слідчі, вони також причетні до підпалу культових споруд УПЦ МП у місті Запоріжжя 6 та 11 лютого 2019 року.

Нагадаємо, 16 лютого троє осіб намагались підпалити храм Іонна Богослова, що належить УПЦ МП у Запоріжжі. Їх затримали при спробі втечі.



