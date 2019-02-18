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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 47030 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 62844 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125822 просмотра

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7 марта, 17:42 • 127152 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127971 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124263 просмотра

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7 марта, 08:52 • 157948 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117770 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141373 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145249 просмотра

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Поджог храмов УПЦ МП заказали запорожский журналист и донецкий боевик - СБУ

Поджог храмов УПЦ МП заказали запорожский журналист и донецкий боевик - СБУ

Киев  •  УНН

 • 20002 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга назвал заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Запорожье в феврале этого года, передает УНН.

"Один из заказчиков поджога - бывший главный редактор одного из интернет-изданий Запорожье Артем Тимченко, который в 2014 выехал на оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов и, по нашим данным, тесно сотрудничает с МГБ так называемой "ДНР", - отметил Грицак .

По его словам, другой спивзамовник - Андрей Кузьменко по прозвищу "Сармат", который является членом незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Оба заказчики сейчас находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений.

Как установили следователи, они также причастны к поджогу культовых сооружений УПЦ МП в городе Запорожье 6 и 11 февраля 2019 года.

Напомним, 16 февраля три человека пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежащий УПЦ МП в Запорожье. Их задержали при попытке бегства.

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