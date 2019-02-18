Поджог храмов УПЦ МП заказали запорожский журналист и донецкий боевик - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга назвал заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Запорожье в феврале этого года, передает УНН.
"Один из заказчиков поджога - бывший главный редактор одного из интернет-изданий Запорожье Артем Тимченко, который в 2014 выехал на оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов и, по нашим данным, тесно сотрудничает с МГБ так называемой "ДНР", - отметил Грицак .
По его словам, другой спивзамовник - Андрей Кузьменко по прозвищу "Сармат", который является членом незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Оба заказчики сейчас находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений.
Как установили следователи, они также причастны к поджогу культовых сооружений УПЦ МП в городе Запорожье 6 и 11 февраля 2019 года.
Напомним, 16 февраля три человека пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежащий УПЦ МП в Запорожье. Их задержали при попытке бегства.