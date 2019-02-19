Мужчина поджег два дома из-за семейных конфликтов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Из-за семейных конфликтов, в селе Судилков Шепетовского района Хмельницкой области, с разницей в час загорелись два частных дома, которые поджег мужчина. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.
"Первое сообщение о пожаре в частном доме поступило на линию "101" в 21:06 часов. На место вызова прибыло дежурное отделение спасателей 21-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда села Судилков. На момент прибытия бойцов ГСЧС на место происшествия площадь пожара достигала 20 кв.м, огнем было охвачено все четыре комнаты дома. Пожарные ликвидировали возгорание в 21:23 часов", - говорится в сообщении.
В 22.39 поступило второе сообщение о пожаре в жилом доме в этом же селе. Там уже горел на площади 40 кв.м. Спасатели локализовали и в 22:59 - ликвидировать пожар и спасли от огня рядом расположен жилой дом.
По информации полиции, причиной обоих пожаров стали поджоги.
"Уже на следующий день установили личность поджигателя. Им оказался 43-летний местный житель. Свои поступки он объяснил семейным конфликтом", - добавили в полиции.
Во время пожаров никто не пострадал.
Устанавливается сумма материального ущерба. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога - ред.) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.
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