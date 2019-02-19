Мужчина поджег два дома из-за семейных конфликтов

"Первое сообщение о пожаре в частном доме поступило на линию "101" в 21:06 часов. На место вызова прибыло дежурное отделение спасателей 21-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда села Судилков. На момент прибытия бойцов ГСЧС на место происшествия площадь пожара достигала 20 кв.м, огнем было охвачено все четыре комнаты дома. Пожарные ликвидировали возгорание в 21:23 часов", - говорится в сообщении.

В 22.39 поступило второе сообщение о пожаре в жилом доме в этом же селе. Там уже горел на площади 40 кв.м. Спасатели локализовали и в 22:59 - ликвидировать пожар и спасли от огня рядом расположен жилой дом.

По информации полиции, причиной обоих пожаров стали поджоги.

"Уже на следующий день установили личность поджигателя. Им оказался 43-летний местный житель. Свои поступки он объяснил семейным конфликтом", - добавили в полиции.

Во время пожаров никто не пострадал.

Устанавливается сумма материального ущерба. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога - ред.) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.

Напомним, поджог храмов УПЦ МП заказали запорожский журналист и донецкий боевик.