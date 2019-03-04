В Украине три миллиона детей живут в неполных семьях - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. Об этом сообщил Министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.
По его словам, сейчас около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 тыс. из них фактически жертвами экономического насилия со стороны одного из родителей, который забыл об этих детях.
"Более того, во время регистрации новорожденных детей в 20 процентах случаев матери не указывают родителей. Фактически каждый пятый ребенок в стране - без отца", - добавил министр юстиции.
Петренко добавил, что в рамках национального проекта #ЧужихДітейНеБуває был принят ряд законов, благодаря которым 550 тыс. детей, которые страдали от неуплаты алиментов, получили 4,6 млрд грн долговых средств.
Как сообщал УНН, мужчина поджег два дома из-за семейных конфликтов.