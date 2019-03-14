С начала года должники алиментов в Киеве вернули более 30 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала года в Киеве взыскали более 30 миллионов гривен из должников по алиментам. Об этом на своей странице в Facebook сообщает главное теруправление юстиции Киева, передает УНН.
"В 2019 году государственные исполнители столицы стянули более 30,5 млн гривен алиментов в пользу 11 000 детей", - говорится в сообщении.
В исполнительной службе напомнили, что если размер задолженности по уплате алиментов превышает 4 месяца (и 3 месяца для родителей тяжелобольного ребенка), устанавливается возможность накладівания ограничений на неплательщиков алиментов касательно:
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- выезда за пределы Украины;
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- управления транспортными средствами;
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- пользования оружием;
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- охоты.
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Кроме того, предусмотрены ограничения относительно пребывания на государственной службе. Также должник по алиментам не может влиять на решение о временном выезде ребенка за пределы Украины.
Кроме того, предусмотрен штраф за неуплату алиментов в зависимости от суммы задолженности:
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- свыше 1 года - 20%;
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- более 2 лет - 30%;
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- более 3 лет - 50%.
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Напомним, с должников по алиментам взыскали в прошлом году 4,6 млрд грн.