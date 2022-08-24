З початку повномасштабного вторгнення з Донбасу було евакуйовано майже 1000 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення було евакуйовано 9816 осіб з Луганщини та Донеччини. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook, інформує УНН.
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«Всього з 24.02.2022 року евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління 9816 осіб. Продовжуємо надавати допомогу населенню під час евакуації», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, що за минулу добу із зони активних бойових дій проведена евакуація 8 осіб з Бахмутського району. Також рятувальниками перевезено з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги 59 осіб, з них 15 дітей та 1 особа з обмеженими фізичними можливостями.
В Покровському районі особовим складом Головного управління під час евакуації надана допомога 531 особі, з них 15 дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Доповнення
2 серпня вранці розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини, прибув перший потяг у Кропивницький Кіровоградської області. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram показав фото перших евакуйованих.