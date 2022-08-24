С начала полномасштабного вторжения с Донбасса было эвакуировано около 1000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения было эвакуировано 9816 человек с Донбасса. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook, сообщает УНН.
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«Всего с 24.02.2022 эвакуировано из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления 9816 человек. Продолжаем оказывать помощь населению во время эвакуации», - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отметили, что за минувшие сутки из зоны активных боевых действий проведена эвакуация 8 человек из Бахмутского района. Также спасателями перевезено с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда 59 человек, из них 15 детей и 1 с ограниченными физическими возможностями.
В Покровском районе личным составом Главного управления во время эвакуации оказана помощь 531 человек, из них 15 детей и 10 человек с ограниченными физическими возможностями.
Дополнение
2 августа утром началась обязанность’язычная эвакуация из Донбасса, прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram показал фото первых эвакуированных.