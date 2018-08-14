З початку літа у Києві втопилися 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. З початку літа кількість загиблих на водоймах Києва сягає вже 30 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Загалом, з початку 2018 року на водних об’єктах столиці загинуло 48 громадян, серед них є і дитина (за аналогічний період 2017 року загинуло 29 осіб, з яких 1 дитина)", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, так з початку 2018 року від водної стихії в Україні загинули 874 людини, з них 88 - діти.
За даними ДСНС, лише за один день — неділю, 12 серпня, потонуло 15 осіб. Загалом за минулий тиждень на водоймах країни загинула 81 людина.
Зазначимо, що цього року статистика смертності на воді б'є рекорди: на 100 людей більше, ніж торік.