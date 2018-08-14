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С начала лета в Киеве утонули 30 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала лета количество погибших на водоемах Киева достигает уже 30 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

С начала лета в Киеве утонули 30 человек

"Всего с начала 2018 года на водных объектах столицы погибли 48 граждан, среди них есть и ребенок (за аналогичный период 2017 погибло 29 человек, из которых 1 ребенок)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, так с начала 2018 года от водной стихии в Украине погибли 874 человека, из них 88 - дети.

По данным ГСЧС, только за один день - воскресенье, 12 августа, утонуло 15 человек. Всего за прошедшую неделю на водоемах страны погибли 81 человек.

Отметим, что в этом году статистика смертности на воде бьет рекорды: на 100 человек больше, чем в прошлом году.

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