З початку карантину в Україні зареєстровано понад 120 тисяч безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні з початку карантину в службі зайнятості зареєструвалося понад 120 тисяч безробітних. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.
"Станом на 27 квітня 2020 року, кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 431,9 тисяч осіб, що майже на 119 тисяч, або на 38% більше ніж на цю ж дату минулого року (станом на 27 квітня 2019 року кількість безробітних становила 313 тисяч). З початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 127,4 тис. безробітних", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд працює над створенням нових робочих місць, необхідних після завершення карантину.