Уряд працює над створенням нових робочих місць, необхідних після завершення карантину

"Ми запровадили цілий ряд соціальних проектів, перша це підтримка наших пенсіонерів, друге, це підтримка наших безробітних, ми прискорили надання допомоги по безробіттю незалежно від статті, за якою людина була звільнена, ми вчора через додаток "Дія" запровадили онлайн реєстрацію для того, щоб люди могли не виходити з дому. За час карантину зросла кількість безробітних, і ми приділяємо цього щоденно достатньо велику увагу. Це стосовно тих, хто втратив роботу вже", - зазначив Шмигаль.

Окрім того, за його словами була переформатована програма 5-7-9 для представників малого та мікробізнесу.

"Стосовно малого, мікробізнесу, який працює. Ми запропонували, через програму 5-7-9 переформатовали та дали змогу перекредитовувати свої діючі кредити під 0% і відтермінування оплати тіла кредиту до кінця цього року", - додав Прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що наразі спільно з банкірами уряд працює над створенням програми "Нові гроші".

"Програма "Нові гроші" для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть втримати робочі місця для діючого бізнесу, це також буде програма пільгових кредитів, до 3%, також передбачає відтермінування сплати тіла кредиту. Ця програма буде наступного тижня. Ми спільно з банкірами над цим працюємо", - зауважив Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, уряд працює над створенням робочих місць, які презентують найближчим часом.

"Крім того з Міністерством соціальної політики та Міністерством економіки працюємо над створенням додаткових робочих місць, яких, як ми казали в Україні потрібно декілька сотень тисяч, і ми будемо готові ці робочі місця презентувати і надати їх найближчим часом для того, щоб люди зразу після пом’якшення та завершення карантинних умов могли рухатися та знайти собі роботу і забезпечити свою сім’ю коштами на харчування", - підсумував він.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із рядом чиновників прибув з робочою поїздкою на Закарпаття.