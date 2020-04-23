Правительство работает над созданием новых рабочих мест, необходимых после завершения карантина

"Мы ввели целый ряд социальных проектов, первое - это поддержка наших пенсионеров, второе - это поддержка наших безработных, мы ускорили предоставление помощи по безработице независимо от статьи, по которой человек был уволен, мы вчера через приложение "Дия"ввели онлайн регистрацию для того, чтобы люди могли не выходить из дома. За время карантина возросло количество безработных, и мы уделяем этому ежедневно достаточно большое внимание. Это относительно тех, кто потерял работу уже", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам была переформатирована программа 5-7-9 для представителей малого и микробизнеса.

"Что касается малого, микробизнеса, который работает. Мы предложили, через программу 5-7-9 переформатировали и позволили перекредитовывать свои действующие кредиты под 0% и отсрочка оплаты тела кредита до конца этого года", - добавил Премьер-министр.

Также он сообщил, что сейчас совместно с банкирами правительство работает над созданием программы "Новые деньги".

"Программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись с заработков, которые хотят удержать рабочие места для действующего бизнеса, это также будет программа льготных кредитов, до 3%, также предусматривает отсрочку уплаты тела кредита. Эта программа будет на следующей неделе. Мы совместно с банкирами над этим работаем", - отметил Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, правительство работает над созданием рабочих мест, которые представят в ближайшее время.

"Кроме того с Министерством социальной политики и Министерством экономики работаем над созданием дополнительных рабочих мест, которых, как мы говорили в Украине нужно несколько сотен тысяч, и мы будем готовы эти рабочие места представить и предоставить их в ближайшее время для того, чтобы люди сразу после смягчения и завершения карантинных условий могли двигаться и найти себе работу и обеспечить свою семью средствами на питание", - подытожил он.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с рядом чиновников прибыл с рабочей поездкой на Закарпатье.