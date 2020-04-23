Шмигаль із робочою поїздкою прибув на Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із рядом чиновників прибув з робочою поїздкою на Закарпаття. Про це повідомляє пресслужба Кабмінету міністрів України, інформує УНН.
"У четвер, 23 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з робочою поїздкою прибув в Ужгород. Разом з очільником уряду на Закарпаття прибули також перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов, заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко та новопризначений голова Закарпатської ОДА Олексій Петров", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прем’єр-міністр України проводить засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про протидію епідемії та вжиття додаткових заходів щодо запобігання поширенню на території Закарпатської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
"Медики, які сьогодні "на передовій", мають отримувати нормальну заробітну плату. Дуже важливо, аби місцевий рівень це відчував та розумів. Крім того, ми сьогодні працюємо над впровадженням додаткових соціальних гарантій для медичних працівників. Це важливий момент", – наголосив Денис Шмигаль.
Зазначається, що за підсумками засідання Регіонального штабу відбудеться онлайн-брифінг.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд створить посаду керівника цифрової трансформації в органах влади.