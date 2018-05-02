З опівночі бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

"Сьогодні з опівночі вже зафіксовано 10 прицільних обстрілів оборонних позицій Об’єднаних сил", - сказав Гуцуляк.



За його словами, цієї ночі на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська вели тривалі активні обстріли з мінометів калібру 120 мм тричі по захисникам н.п. Троїцьке, та двічі з мінометів калібру 82 мм по нашим оборонцям Світлодарська.



Також, після 4:00 по захисникам Троїцького вів вогонь ворожий снайпер, а близько 5:00 противник вів провокаційний вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Зайцевого.



Загалом, з опівночі, станом на 9:00 2 травня ворог випустив по нашим опорним пунктам 60 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.



На Донецькому напрямку протягом цієї ночі зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли. З них двічі зі стрілецької зброї в районі Водяного, та з гранатометів й великокаліберних кулеметів поблизу Мар’їнки.



"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Ситуація на лінії фронту перебуває під контролем Українських захисників", - зазначив Гуцуляк.



Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики здійснили 55 обстрілів позицій українських військових.