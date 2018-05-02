С полуночи боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

"Сегодня с полуночи уже зафиксировано 10 прицельных обстрелов оборонительных позиций Объединенных сил", - сказал Гуцуляк.



По его словам, ночью на Луганском направлении российско-оккупационные войска вели длительные активные обстрелы из минометов калибра 120 мм трижды по защитникам н.п. Троицкое, и дважды из минометов калибра 82 мм по нашим защитникам Светлодарска.



Также, после 4:00 по защитникам Троицкого вел огонь вражеский снайпер, а около 5:00 противник вел провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцевой.



В общем, с полуночи, по состоянию на 9:00 2 мая враг выпустил по нашим опорным пунктам 60 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.



На Донецком направлении в течение этой ночи зафиксировано 3 прицельные враждебные обстрелы. Из них дважды из стрелкового оружия в районе Водяного, и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Марьинки.



"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация на линии фронта находится под контролем украинских защитников", - отметил Гуцуляк.



Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 55 обстрелов позиций украинских военных.