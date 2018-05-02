Наєв пояснив відмінність ООС від АТО
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Операція Об'єднаних сил, на відміну від АТО, є військовою. Про це під час брифінгу заявив головнокомандувач Операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
“Головна відмінність (від АТО — ред.) у тому, що операція Обєднаних сил є військовою операцією. Тому є свої причини — зараз ми маємо справу не лише з так званими „ДНР та ЛНР“, які парламент визнав терористичними організаціями. Очевидно, що мова іде про окупацію частини нашої території російськими окупаційними військами. Насправді перший та другий корпуси так званих „ЛНР та ДНР“ є, так би мовити, класичними російськими підрозділами, сформованими за штатом і статутом збройних сил РФ”, — підкреслив С.Наєв.
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Як повідомляв УНН, 30 квітня Президент України Петро Порошенко передав управління військовою операцією на Донбасі командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву.