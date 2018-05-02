Наев объяснил отличие ООС от АТО

“Главное отличие (от АТО — ред.) в том, что операция Объединенных сил является военной операцией. Тому есть свои причины — сейчас мы имеем дело не только с так называемыми „ДНР и ЛНР“, которые парламент признал террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории российскими оккупационными войсками. На самом деле первый и второй корпуса так называемых „ЛНР и ДНР“ являются, так сказать, классическими российскими подразделениями, сформированными по штату и уставу вооруженных сил РФ”, — подчеркнул С.Наев.

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Как сообщал УНН, 30 апреля Президент Украины Петр Порошенко передал управление военной операцией на Донбассе командующему Объединенных сил Сергею Наеву.