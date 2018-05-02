Операція Об’єднаних сил не передбачає активізації бойових дій на Донбасі - Наєв
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. У зв’язку з початком операції Об’єднаних сил не передбачається загострення бойових дій на Донбасі. Про це заявив на прес-конференції командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
"Хочу наголосити, ми не прогнозуємо загострення бойовий дій у зв’язку з початком операції", - запевнив він.
Наєв наголосив, що операція ОС спрямована на встановлення миру, ліквідацію будь-яких розділювальних ліній і штучних бар’єрів.
Нагадаємо, в Об’єднаних силах пообіцяли жорстку відповідь на провокації бойовиків.