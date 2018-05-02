Операция Объединенных сил не предусматривает активизации боевых действий на Донбассе - Наев

"Хочу подчеркнуть, мы не прогнозируем обострения боевой действий в связи с началом операции", - заверил он.

Наев подчеркнул, что операция ОС направлена ​​на установление мира, ликвидацию любых разделительных линий и искусственных барьеров.

Напомним, в Объединенных силах пообещали жесткий ответ на провокации боевиков.