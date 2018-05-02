Операция Объединенных сил не предусматривает активизации боевых действий на Донбассе - Наев
Киев • УНН
КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. В связи с началом операции Объединенных сил не предвидится обострения боевых действий на Донбассе. Об этом заявил на пресс-конференции командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
"Хочу подчеркнуть, мы не прогнозируем обострения боевой действий в связи с началом операции", - заверил он.
Наев подчеркнул, что операция ОС направлена на установление мира, ликвидацию любых разделительных линий и искусственных барьеров.
Напомним, в Объединенных силах пообещали жесткий ответ на провокации боевиков.