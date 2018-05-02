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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19123 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Об’єднаних силах пообіцяли жорстку відповідь на провокації бойовиків

Київ • УНН

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КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Відповідь Об’єднаних сил у зоні бойових дій на провокації незаконних збройних формувань буде жорсткою та невідворотною. Про це йдеться у прес-релізі прес-центру Об’єднаних сил, розданого журналістам перед прес-конференцією командувача ООС Сергія Наєва, передає кореспондент УНН.

В Об’єднаних силах пообіцяли жорстку відповідь на провокації бойовиків

Як зазначається у прес-релізі, операція Об’єднаних сил має на меті припинити безкарні обстріли позицій ЗСУ та мирних міст та селищ Донбасу підрозділами російсько-окупаційних військ.

"Відповідь на такі провокації буде жорсткою та невідворотною", - запевнили у штабі ОС.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування антитерористичної операції і водночас наказ про початок операції Об’єднаних сил

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