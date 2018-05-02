В Об’єднаних силах пообіцяли жорстку відповідь на провокації бойовиків
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Відповідь Об’єднаних сил у зоні бойових дій на провокації незаконних збройних формувань буде жорсткою та невідворотною. Про це йдеться у прес-релізі прес-центру Об’єднаних сил, розданого журналістам перед прес-конференцією командувача ООС Сергія Наєва, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у прес-релізі, операція Об’єднаних сил має на меті припинити безкарні обстріли позицій ЗСУ та мирних міст та селищ Донбасу підрозділами російсько-окупаційних військ.
"Відповідь на такі провокації буде жорсткою та невідворотною", - запевнили у штабі ОС.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування антитерористичної операції і водночас наказ про початок операції Об’єднаних сил.