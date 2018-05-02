В Объединенных силах пообещали жесткий ответ на провокации боевиков

Как отмечается в пресс-релизе, операция Объединенных сил имеет целью прекратить безнаказанные обстрелы позиций ВСУ и мирных городов и поселков Донбасса подразделениями российско-оккупационных войск.

"Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимым", - заверили в штабе ОС.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.