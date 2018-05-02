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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Объединенных силах пообещали жесткий ответ на провокации боевиков

Киев • УНН

 • 11011 просмотра

КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Ответ Объединенных сил в зоне боевых действий на провокации незаконных вооруженных формирований будет жестким и неотвратимым. Об этом говорится в пресс-релизе пресс-центра Объединенных сил, розданного журналистам перед пресс-конференцией командующего ООС Сергея Наев, передает корреспондент УНН.

В Объединенных силах пообещали жесткий ответ на провокации боевиков

Как отмечается в пресс-релизе, операция Объединенных сил имеет целью прекратить безнаказанные обстрелы позиций ВСУ и мирных городов и поселков Донбасса подразделениями российско-оккупационных войск.

"Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимым", - заверили в штабе ОС.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.

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