В Объединенных силах пообещали жесткий ответ на провокации боевиков
Киев • УНН
КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Ответ Объединенных сил в зоне боевых действий на провокации незаконных вооруженных формирований будет жестким и неотвратимым. Об этом говорится в пресс-релизе пресс-центра Объединенных сил, розданного журналистам перед пресс-конференцией командующего ООС Сергея Наев, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пресс-релизе, операция Объединенных сил имеет целью прекратить безнаказанные обстрелы позиций ВСУ и мирных городов и поселков Донбасса подразделениями российско-оккупационных войск.
"Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимым", - заверили в штабе ОС.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.