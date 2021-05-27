"З огляду на ситуацію": Кравчук каже, Мінськ уже не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

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"З огляду на ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком. У нас не буде вже рейсів в Білоруссю, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, з огляду на ситуацію, що склалася, ми обов'язково будемо шукати новий майданчик", - заявив Кравчук.

Деталі

Він заявив, що Україна планує проконсультуватися з ОБСЄ з питань пошуку іншого майданчика для переговорів стосовно Донбасу.

Зокрема, Кравчук відзначає, що потрапити до Мінська тепер навіть фізично неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення з 26 травня.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.