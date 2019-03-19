З Одеси збираються депортуювати 12 іноземних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Прикордонники Одеси виявили 18 нелагальних мігрантів, які знаходились на території України, 12 з них примусово повернуть до їхніх держав. Про це повідомляє відділ комунікації Держприкордонслужби, передає УНН.
Вчора правоохоронці Одеської області провели заходи по виявленню фактів незаконного перебування іноземців на території України.
У результаті спільних дій було затримано 18 порушників порядку перебування на території України.
Як зазначили прикордонники, іноземні громадяни - вихідці з різних країн міграційного ризику, зокрема Гамбії, Сирії, В’єтнаму, Камеруну, Афганістану, Конго знаходились на одному з промислових ринків міста Одеса.
Усіх затриманих громадян притягнуто до відповідальності за ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП, також щодо 12 громадян прийнято рішення про примусове повернення до країн походження.
Нагадаємо, поблизу кордону з Польщею затримали двох африканців.