Из Одессы собираются депортировать 12 иностранных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Пограничники Одессы обнаружили 18 нелагальних мигрантов, которые находились на территории Украины, 12 из них принудительно возвращены в их государств. Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы, передает УНН.
Вчера правоохранители Одесской области провели мероприятия по выявлению фактов незаконного пребывания иностранцев на территории Украины.
В результате совместных действий было задержано 18 нарушителей порядка пребывания на территории Украины.
Как отметили пограничники, иностранные граждане - выходцы из разных стран миграционного риска, в частности Гамбии, Сирии, Вьетнама, Камеруна, Афганистана, Конго находились на одном из промышленных рынков Одессы.
Всех задержанных граждан привлекли к ответственности по ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУоАП, также по 12 граждан принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения.
Напомним, вблизи границы с Польшей задержали двух африканцев.