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З ладу вийшов ще один літак Трюдо

З ладу вийшов ще один літак Трюдо

Київ • УНН

 • 10957 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Лондоні у літака, на якому прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо мав повернутись додому, відмовив двигун. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.

"Один з реактивних літаків, СС-150 Polaris, вивели з експлуатації після планової інспекції після польоту, на якій виявили проблему з одним із двигунів літака. Інший СС-150 Polaris з бортовим номером 02 вирушив до Лондона, щоб повернути делегацію прем'єр-міністра Джастіна Трудо до Канади після завершення сьогоднішньої зустрічі лідерів НАТО", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що всього у флоті Королівських військово-повітряних сил Канади п’ять літаків. Літак з бортовим номером 02 був введений в експлуатацію після пошкодження головного літака прем'єр-міністра, а також запасного літака під бортовим номером 03, двигун якого вийшов з ладу.

"У понеділок Збройні сили Канади підтвердили, що СС-150, який зазвичай транспортує прем'єр-міністра на міжнародні події, був виведений з експлуатації до серпня 2020 року через зіткнення з CFB Trenton, через що було пошкоджено ніс і один з його двигунів", - нагадали у ЗМІ.

Додамо, літак Трюдо був пошкоджений в перший день виборчої кампанії.

Нагадаємо, через несправність літака прем’єр Іспанії не зміг вилетіти з Мадрида.

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