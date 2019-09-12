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Літак Трюдо був пошкоджений в перший день виборчої кампанії

Літак Трюдо був пошкоджений в перший день виборчої кампанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Літак лідера ліберальної партії Канади Джастіна Трюдо був пошкоджений в місті Вікторія на заході країни після того, як в середу ввечері автобус проїхав під одним з його крил, передає УНН з посиланням на телеканал CBC.

Так, за інформацією телеканалу, літак тільки приземлився в столиці Британської Колумбії після перевезення Трюдо, його команди і декількох журналістів, які подорожують по всій країні протягом першого дня федеральної виборчої гонки.

Автобус, який використовується для перевезення журналістів з літака в термінал, був припаркований поруч з літаком. Від’їжджаючи, автобус проїхав під крилом літака, зачепивши крило.

В основи крила були видимі пошкодження, але поки невідомо, як це вплине на плани подорожей Трюдо.

Трюдо має щільний графік польотів, запланованих на четвер, з зупинками в містах Камлупс і Едмонтоні. Представник кампанії повідомив, що плани не були змінені, але оцінка збитку буде проведена.

Як повідомляв УНН, 11 вересня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розпустив парламент і оголосив про початок виборчої кампанії.

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