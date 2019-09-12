Літак Трюдо був пошкоджений в перший день виборчої кампанії

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Літак лідера ліберальної партії Канади Джастіна Трюдо був пошкоджений в місті Вікторія на заході країни після того, як в середу ввечері автобус проїхав під одним з його крил, передає УНН з посиланням на телеканал CBC.