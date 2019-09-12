Самолет Трюдо был поврежден в первый день избирательной кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Самолет лидера либеральной партии Канады Джастина Трюдо был поврежден в городе Виктория на западе страны после того, как в среду вечером автобус проехал под одним из его крыльев, передает УНН со ссылкой на телеканал CBC.
Так, по информации телеканала, самолет только приземлился в столице Британской Колумбии после перевозки Трюдо, его команды и нескольких журналистов, путешествующих по всей стране в течение первого дня федеральной избирательной гонки.
Автобус, используемый для перевозки журналистов из самолета в терминал, был припаркован рядом с самолетом. Отъезжая, автобус проехал под крылом самолета, зацепив крыло.
У основания крыла были видимые повреждения, но пока неизвестно, как это повлияет на планы путешествий Трюдо.
Трюдо имеет плотный график полетов, запланированных на четверг, с остановками в городах Камлупсе и Эдмонтоне. Представитель кампании сообщил, что планы не были изменены, но оценка ущерба будет проведена.
Как сообщал УНН, 11 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил о начале избирательной кампании.