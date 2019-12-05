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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10910 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76970 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103743 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116332 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146580 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147409 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Из строя вышел еще один самолет Трюдо

Из строя вышел еще один самолет Трюдо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Лондоне у самолета, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен был вернуться домой, отказал двигатель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

"Один из реактивных самолетов, СС-150 Polaris, вывели из эксплуатации после плановой инспекции после полета, на котором обнаружили проблему с одним из двигателей самолета. Другой СС-150 Polaris с бортовым номером 02 отправился в Лондон, чтобы вернуть делегацию премьер-министра Джастина Трудо в Канаду после завершения сегодняшней встречи лидеров НАТО", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что всего во флоте Королевских военно-воздушных сил Канады пять самолетов. Самолет с бортовым номером 02 был введен в эксплуатацию после повреждения главного самолета премьер-министра, а также запасного самолета под бортовым номером 03, двигатель которого вышел из строя.

"В понедельник Вооруженные силы Канады подтвердили, что СС-150, который обычно транспортирует премьер-министра на международные события, был выведен из эксплуатации до августа 2020 году из-за столкновения с CFB Trenton, из-за чего были повреждены нос и один из его двигателей", - напомнили в СМИ.

Добавим, самолет Трюдо был поврежден в первый день избирательной кампании.

Напомним, из-за неисправности самолета премьер Испании не смог вылететь из Мадрида.

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