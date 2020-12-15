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З десяти осіб, які прибувають з ОРДЛО, 7-8 хворі на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. З 10 осіб, що перетинають лінію розмежування з окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію, близько 7-8 мають COVID-19. Про це на пресконференції у вівторок заявив голова Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає кореспондент УНН.

З десяти осіб, які прибувають з ОРДЛО, 7-8 хворі на COVID-19

“Що стосується перетину і тестування, конкретні цифри: у нас же на непідконтрольній території "нема COVID-19“ — там "пневмонія“, і все. Як і лікування. З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 — позитивні”, — сказав голова ОДА.

Крім того, з його слів, люди не відповідально ставляться до цієї хвороби.

“Переходять, не планують і не бажають 14 днів бути на самоізоляції, хтось навіть здає тести, і навіть потім з довідкою бігає по паспортним, Ощадбанкам, ЦНАП тощо”, — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше в Офісі омбудсмена України повідомили, як ситуацію із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 контролюють на підконтрольній угрупованням “ДНР” та “ЛНР” території Донецької та Луганської областей.

Українські Національні Новини

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