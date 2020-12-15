Из десяти человек, прибывающих с ОРДЛО, 7-8 больны COVID-19

"Что касается пересечения и тестирования, конкретные цифры: у нас же на неподконтрольной территории "нет COVID-19" - там "пневмония", и все. Как и лечение. Из 10 людей, переходящих на нашу территорию, 7-8 - положительные", - сказал председатель ОГА.

Кроме того, по его словам, люди не ответственно подходят к этой болезни.

"Переходят, не планируют и не желают 14 дней быть на самоизоляции, кто-то даже сдает тесты, и даже потом со справкой бегает по паспортным, Ощадбанку, ЦНАП т.д.", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее в Офисе омбудсмена Украины сообщили, как ситуацию с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 контролируют на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территории Донецкой и Луганской областей.