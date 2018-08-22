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З Буковини із забороною в'їзду на 3 роки видворили кримінального злочинця

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліція Буковини видворила за межі України громадянина сусідньої держави. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.

З Буковини із забороною в'їзду на 3 роки видворили кримінального злочинця

"У зв’язку із закінченням терміну відбування покарання іноземцем, 21 серпня поліцейські спільно з працівниками Сокирянського районного сектору УДМС, ознайомили чоловіка з постановою про примусове його повернення з території України з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном на три роки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік є громадянином сусідньої держави. У Сокирянській виправній колонії він відбував покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернівецькій області проаналізували наявну інформацію і встановили, що 34-річний раніше судимий іноземець після звільнення може продовжити вчиняти правопорушення на території області.

У зв’язку із чим, правоохоронці звернулися із зверненням до Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області про примусове повернення чоловіка за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну терміном на три роки. Розглянувши дане звернення, Сокирянський районний сектор УДМС в Чернівецькій області задовільнив його.

Після чого правоохоронці передали чоловіка представникам прикордонної служби України для повернення іноземця на територію його держави.

Раніше Україна екстрадувала до Білорусі міжнародного наркотранзитера.

Українські Національні Новини

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