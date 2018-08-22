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С Буковины с запретом на въезд на 3 года выдворили уголовника

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Полиция Буковины выдворила за пределы Украины гражданина соседнего государства. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

С Буковины с запретом на въезд на 3 года выдворили уголовника

“В связи с окончанием срока отбывания наказания иностранцем, 21 августа полицейские совместно с сотрудниками Сокирянского районного сектора УГМС, ознакомили мужачину с постановлением о принудительном его возвращении с территории Украины с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина является гражданином соседнего государства. В Сокирянской исправительной колонии он отбывал наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Полицейские отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Черновицкой области проанализировали имеющуюся информацию и установили, что 34-летний ранее судимый иностранец после освобождения может продолжить совершать правонарушения на территории области.

В связи с чем, правоохранители обратились с обращением в Управление государственной миграционной службы в Черновицкой области о принудительном возвращении мужчины за пределы Украины с применением запрета относительно дальнейшего въезда в Украину сроком на три года. Рассмотрев данное обращение, Сокирянский районный сектор УГМС в Черновицкой области удовлетворил его.

После чего правоохранители передали мужчину представителям пограничной службы Украины для возвращения иностранца на территорию его страны.

Ранее Украина экстрадировала в Беларусь международного наркотранзитера.

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