С Буковины с запретом на въезд на 3 года выдворили уголовника
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Полиция Буковины выдворила за пределы Украины гражданина соседнего государства. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
“В связи с окончанием срока отбывания наказания иностранцем, 21 августа полицейские совместно с сотрудниками Сокирянского районного сектора УГМС, ознакомили мужачину с постановлением о принудительном его возвращении с территории Украины с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина является гражданином соседнего государства. В Сокирянской исправительной колонии он отбывал наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.
Полицейские отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Черновицкой области проанализировали имеющуюся информацию и установили, что 34-летний ранее судимый иностранец после освобождения может продолжить совершать правонарушения на территории области.
В связи с чем, правоохранители обратились с обращением в Управление государственной миграционной службы в Черновицкой области о принудительном возвращении мужчины за пределы Украины с применением запрета относительно дальнейшего въезда в Украину сроком на три года. Рассмотрев данное обращение, Сокирянский районный сектор УГМС в Черновицкой области удовлетворил его.
После чего правоохранители передали мужчину представителям пограничной службы Украины для возвращения иностранца на территорию его страны.
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