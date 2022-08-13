З 26 танків залишилося 12: на Луганщині в окупантів активно ламається техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В окупантів на Луганському напрямку активно почала горіти і ламатися техніка. Про це повідомив у своєму Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
Деталі
У підрозділах 90-ї танкової дивізії родом з чебаркуля (це 41-а армія ЦВО) у 6-му танковому полку з 26 танків, що були, боєздатними, залишилося тільки 12. 4 танки знищені без можливості відновлення, 10 непридатні для подальшої експлуатації.
У 228-му мотострілковому полку з єкатеринбурга з наявних 31 танка лише 2 залишилися в строю. 13 непридатні до експлуатації через пошкодження та поломки, 11 перебувають у ремонті, а 5 передали іншим підрозділам для відновлення боєздатності.
Цікаві дані щодо БТР. У тому ж 228-му МСП з наявних 82 БТР боєздатними залишилися 42, 34 безповоротно знищені, а 6 відправлені на ремонт через поломки.
Нагадаємо
Оперативне командування "Південь" повідомило про знищення майже 50 рашистів та 15 одиниць ворожої техніки окупантів.