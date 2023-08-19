З 20 серпня українців, які допомагають незаконним мігрантам залишатися у країні, будуть штрафувати: що варто знати

ukru
29 березня, 17:57 • 273836 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 367348 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303888 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338835 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303671 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221321 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205908 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165068 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536867 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175536 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 41287 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 47761 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 33932 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 35372 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 25344 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394059 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536868 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570131 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567124 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205632 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 367349 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175592 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166451 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137331 перегляди
Актуальне
З 20 серпня українців, які допомагають незаконним мігрантам залишатися у країні, будуть штрафувати: що варто знати

З 20 серпня українців, які допомагають незаконним мігрантам залишатися у країні, будуть штрафувати: що варто знати

Київ • УНН

 • 2565305 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. З сьогоднішнього дня, 20 серпня набувають чинності зміни до законодавства, які посилюють відповідальність іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також для громадян України, які їм у цьому сприяють. Про це пише УНН.

Відповідний законопроект про зміни до Адміністративного кодексу у другому читанні Верховна Рада ухвалила 29 червня. «За» проголосували 262 депутатів. 18 липня закон підписав Президент України Зеленський.

Деталі

Закон передбачає збільшення штрафів за порушення міграційного законодавства. Зокрема:

– Згідно статті 203 Адмінкодексу, за перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні не більш як на 30 днів, недодержання вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання штраф становитиме від 1700 до 3400 гривен.

За перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні більш як на 30 днів, проживання на території України без документів або за недійсними документами чи документами штраф становитиме від 3400 до 5100 гривень.

За повторне порушення передбачено штраф від 5100 до 6800 тисяч гривень.

– Згідно статті 204 Адмінкодексу, за незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення строку перебування або в незаконному отриманні документів на право перебування чи проживання в Україні штраф становитиме від 3400 до 5100 гривень, для посадових осіб – від 5100 до 6800 тисяч гривень.

– Згідно статті 205 Адмінкодексу, за умисне невжиття приймаючою стороною заходів для своєчасного подання іноземцями або особами без громадянства заяв для оформлення документів на право проживання в Україні чи неповідомлення про припинення підстав для тимчасового проживання встановлюється штраф від 850 до 1700 гривень, для посадових осіб – від 1700 до 3400 гривень.

За повторне порушення вчинене протягом року штраф становитиме від 1700 до 2550 гривень, для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні внесли зміни у закон про імміграцію: що передбачається

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27