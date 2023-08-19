З 20 серпня українців, які допомагають незаконним мігрантам залишатися у країні, будуть штрафувати: що варто знати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З сьогоднішнього дня, 20 серпня набувають чинності зміни до законодавства, які посилюють відповідальність іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також для громадян України, які їм у цьому сприяють. Про це пише УНН.
Відповідний законопроект про зміни до Адміністративного кодексу у другому читанні Верховна Рада ухвалила 29 червня. «За» проголосували 262 депутатів. 18 липня закон підписав Президент України Зеленський.
Деталі
Закон передбачає збільшення штрафів за порушення міграційного законодавства. Зокрема:
– Згідно статті 203 Адмінкодексу, за перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні не більш як на 30 днів, недодержання вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання штраф становитиме від 1700 до 3400 гривен.
За перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні більш як на 30 днів, проживання на території України без документів або за недійсними документами чи документами штраф становитиме від 3400 до 5100 гривень.
За повторне порушення передбачено штраф від 5100 до 6800 тисяч гривень.
– Згідно статті 204 Адмінкодексу, за незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення строку перебування або в незаконному отриманні документів на право перебування чи проживання в Україні штраф становитиме від 3400 до 5100 гривень, для посадових осіб – від 5100 до 6800 тисяч гривень.
– Згідно статті 205 Адмінкодексу, за умисне невжиття приймаючою стороною заходів для своєчасного подання іноземцями або особами без громадянства заяв для оформлення документів на право проживання в Україні чи неповідомлення про припинення підстав для тимчасового проживання встановлюється штраф від 850 до 1700 гривень, для посадових осіб – від 1700 до 3400 гривень.
За повторне порушення вчинене протягом року штраф становитиме від 1700 до 2550 гривень, для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень.
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