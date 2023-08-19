С 20 августа украинцев, которые помогают незаконным мигрантам оставаться в стране, будут штрафовать: что стоит знать

Соответствующий законопроект об изменениях в Административный кодекс во втором чтении Верховная Рада приняла 29 июня. «За» проголосовали 262 депутата. 18 июля закон подписал Президент Украины Зеленский.

Детали

Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение миграционного законодательства. В частности:

– Согласно статье 203 Админкодекса, за превышение иностранцем или лицом без гражданства установленного срока пребывания в Украине не более чем на 30 дней, несоблюдение требований транзитного проезда через территорию Украины или требований декларирования или регистрации места жительства штраф составит от 1700 до 3400 гривен.

За превышение иностранцем или лицом без гражданства установленного срока пребывания в Украине более чем на 30 дней, проживание на территории Украины без документов или по недействительным документам или документам штраф составит от 3400 до 5100 гривен.

За повторное нарушение предусмотрен штраф от 5100 до 6800 тысяч гривен.

– Согласно статье 204 Админкодекса, за незаконное содействие иностранцам или лицам без гражданства в уклонении от выезда из Украины после окончания срока пребывания или в незаконном получении документов на право пребывания или проживания в Украине штраф составит от 3400 до 5100 гривен, для должностных лиц – от 5100 до 6800 тысяч гривен.

– Согласно статье 205 Админкодекса, за умышленное непринятие принимающей стороной мер для своевременной подачи иностранцами или лицами без гражданства заявлений для оформления документов на право проживания в Украине или неуведомление о прекращении оснований для временного проживания устанавливается штраф от 850 до 1700 гривен, для должностных лиц – от 1700 до 3400 гривен.

За повторное нарушение совершенное в течение года штраф составит от 1700 до 2550 гривен, для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен.

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